Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Следователи завершили работу над делом об убийстве ветерана ВОВ Павла Макеева и его жены. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



В убийстве пожилых людей обвиняется 21-летний Максим Куприн. По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани. Молодой человек, которому нужны были деньги, попал в квартиру ветеранов. Хозяева впустили его, так как Куприн сообщил, что пришёл продать им бытовые товары.



– Напав на пожилых людей, он принесённым с собой молотком причинил им телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия, – говорится в сообщении пресс-службы СК.



После убийства парень забрал из квартиры деньги и имущество пенсионеров. Общая стоимость похищенного оценена в 18 тысяч рублей. Погибших вечером того же дня нашли родственники.



После задержания Куприн не признал свою вину. Правда, через некоторое время, под тяжестью собранных следствием улик, изменил свои показания.



В настоящее время дело об убийстве передано в суд.



Убийство ветерана Великой Отечественной войны в Рязани