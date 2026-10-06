Прокуратура помогла 78-летней рязанке решить проблему с протекающей крышей

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку по обращению пожилой местной жительницы, чьи жилищные права были нарушены бездействием управляющей компании. Надзорное ведомство добилось устранения многолетней проблемы с протечками в доме на улице Энгельса.

Заявительница 78 лет проживает в многоквартирном доме № 23/9 по улице Энгельса в Рязани. На протяжении длительного времени женщина была вынуждена мириться с последствиями бездействия управляющей организации. Компания не предпринимала своевременных мер по ремонту кровельного покрытия, что неизбежно привело к систематическим протечкам. От сырости страдали сразу две комнаты в квартире пенсионерки.

Не получив помощи от коммунальщиков, женщина обратилась за защитой своих прав в прокуратуру. Проверка подтвердила обоснованность жалобы: факт ненадлежащего содержания общего имущества дома был полностью установлен. В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление на имя директора управляющей компании с требованием устранить нарушения закона.

Управляющая организация провела все необходимые ремонтные работы. Протечка кровли полностью устранена.