В 2019 году рязанцы заключили почти 955 тысяч договоров страхования

В 2019 году в Рязанской области было заключено 954 905 договоров страхования. Интерес потребителей был разнонаправленным. Так, количество договоров страхования жизни снизилось на 10,48% по отношению к аналогичному показателю 2018 года, меньше заключалось договоров добровольного страхования автогражданской ответственности (-17,78%). При этом возросло число тех, кто страховал имущество (+5,75%), рост наблюдался и по полисам ОСАГО (+3,7%).

«В 2019 году был виден интерес рязанцев к медицинскому страхованию. Объем взносов по данному направлению вырос на 35,44%, увеличились и выплаты, — рассказывает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров. – Идет расширение перечня программ добровольного медицинского страхования, что делает его более доступным для потребителей и ведет к росту сегмента».

Общий объем страховых премий, собранных страховщиками в Рязанской области в 2019 году, за год существенно не изменился и составил 5,646 млрд рублей. Одновременно совокупные страховые выплаты выросли на 29,54% до 2,229 млрд рублей. Наиболее значительный рост отмечен в сфере страхования жизни (+141,17%) и ОСАГО (+30,17%).