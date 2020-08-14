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Волонтёры-экологи продолжают изучать богатую природу Мещёры при поддержке РНПК

7info

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», помогла организовать очередную экспедицию волонтёров-экологов в Окский природный биосферный заповедник.

Волонтеры в течение недели проводили практические занятия в одном из самых красивых мест Рязанской области. При этом они не только получили новые знания, но и помогли с благоустройством территории. 

Участие в практикуме принимали выпускники экологического клуба «Хозяин Мещёры», студенты РГУ, РязГМУ, РГРТУ, Варсковского ветеринарного техникума, Рязанского кооперативного техникума. Всего в заповеднике набирались опыта и работали 25 волонтёров.

Молодежь под руководством опытных наставников, чистили ловушки-траншеи для наблюдения за численностью мелких животных и насекомых, собирали валежник, чтобы обезопасить лес от пожара, пропололи траву и вырубили поросль на территории дендрария и вокруг питомников краснокнижных журавлей. Кроме того, был вывезен мусор с туристических стоянок. Также ребята помогали при разгрузке кормов для животных и птиц. 

Также волонтёры совершили экскурсионный поход по экотропам к местам обитания бобров и барсуков, ежедневно наблюдали за жизнью местной флоры и фауны.

РНПК оказывает поддержку волонтёрам-экологам с 2011 года. За это время было проведено множество интересных и полезных мероприятий. Уже в этом году предприятие поддержало проект школы №47 «Если мы не идем в музей, музей идёт к нам!» и помогло организовать мобильную выставку репродукций картин художника-пейзажиста Михаила Кирсанова, родившегося в Агро-Пустыне.

В марте при поддержке нефтезавода учащиеся школы №47 и пос. Турлатово приняли участие в школьной научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», которая объединила около 50 человек. В ходе конференции участники представили свои исследования по окружающей природе, краеведению и поисковой работе по увековечиванию памяти земляков — участников Великой Отечественной войны.

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