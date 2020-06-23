Вандалами, повредившими парк военной техники в Рязани, займётся полиция

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения военной техники в сквере у памятника советско-польского братства по оружию в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, о том, что неизвестные вандалы повредили военную технику, переданную министерством обороны РФ, в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор Николай Любимов. Глава региона возмутился произошедшим.

В УМВД сообщили, что заявление о повреждении экспозиции парка военной техники поступило 22 июня. Оно было зарегистрировано в установленном законом порядке. После этого начата проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. ф