В Рязани вандалы повредили парк военной техники

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В Рязани неизвестные вандалы повредили парк военной техники. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Напомним, первый в Рязанской области парк военной техники появился в сквере у памятника советско-польского братства по оружию в посёлке Приокский в Рязани. Экспонаты для него передало министерство обороны РФ. В День Победы, 9 мая, техника проехала по Рязани, затем была установлена в сквере.

– Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стёкла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колёса, – написал Николай Любимов.

Случившееся губернатор назвал предательством памяти героев, подлостью, которую могли совершить только люди без чести. Он сообщил, что военная техника обязательно будет отреставрирована.











