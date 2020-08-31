В Старожиловском районе столкнулись ВАЗ-21102 и Hyundai

В воскресенье, 30 августа, в 17.15 на 7 километра дороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-21102 и Hyundai Tucson. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону райцентра. 21-летний водитель «десятки» начал поворачивать на родник, в этот момент 19-летний водитель иномарки пошёл на обгон. На встречке машины столкнулись. После удара ВАЗ перевернулся и отлетел в кювет.

В результате ДТП водитель «десятки» и его пассажиры не пострадали. Все они были пристёгнуты, поэтому травм не получили.

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В иномарке сработала подушка безопасности. После этого система «ЭРА-ГЛОНАСС» вызвала на место происшествия скорую помощь. Водитель Hyundai Tucson повредил колено. Медпомощь ему была оказана на месте аварии.

Сообщается также, что оба водителя были трезвы. По факту аварии проводится проверка.