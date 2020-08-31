Понедельник, 31 августа, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Старожиловском районе столкнулись ВАЗ-21102 и Hyundai

7info

В воскресенье, 30 августа, в 17.15 на 7 километра дороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-21102 и Hyundai Tucson. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону райцентра. 21-летний водитель «десятки» начал поворачивать на родник, в этот момент 19-летний водитель иномарки пошёл на обгон. На встречке машины столкнулись. После удара ВАЗ перевернулся и отлетел в кювет.

В результате ДТП водитель «десятки» и его пассажиры не пострадали. Все они были пристёгнуты, поэтому травм не получили.

Реклама

В иномарке сработала подушка безопасности. После этого система «ЭРА-ГЛОНАСС» вызвала на место происшествия скорую помощь. Водитель Hyundai Tucson повредил колено. Медпомощь ему была оказана на месте аварии. 

Сообщается также, что оба водителя были трезвы. По факту аварии проводится проверка. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Старожиловском районе столкнулись ВАЗ-21102 и Hyundai

Новости Рязани
В воскресенье, 30 августа, в 17.15 на 7 километра дороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-21102...
Узнать больше

Рязанцев предупредили о подъёме заболеваемости конъюнктивитом

Новости медицины
Врачи предупредили рязанцев о подъёме заболеваемости вирусным конъюнктивитом. Её пик ежегодно приходится на август, уточняет пресс-служба регионального Минздрава. Вирусный...
Узнать больше

Момент ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Момент столкновения двух автомобилей на Московском шоссе в Рязани попал на видео. Запись размещена на канале Дороги Рязани. Авария...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани прошёл монопородный фестиваль собак «Вестик-Фестик-2020»

Новости Рязани
Собачки из Рязани, Коломны, Касимова и Рыбного вместе со своими хозяевами получили массу положительных эмоций от очередной встречи.
Узнать больше

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Новости Рязани
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября
Узнать больше

В Рязани прошла большая уборка территории Торгового городка

Администрация
В общей сложности с территории вывезли 50 кубометров травы и мусора, а также более 30 кубометров древесных отходов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+