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В Рязанской области завершается сев зерновых культур

7info
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о том, что в регионе весенняя полевая кампания близка к завершению. В целом по состоянию на 25 мая 2020 года яровой сев в регионе проведен на 95% от запланированного.

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 319 тысяч гектаров, что составляет 100,8% от плана, при этом сев ряда культур еще продолжается. Ожидается, что общая площадь яровых зерновых и зернобобовых культур составит 345 тыс. га, что на 36,5 тыс. га превысит прошлогодний показатель.

По другим культурам площадь сева составляет: подсолнечник – 54 тыс. га (98% от запланированного), рапс – 46 тыс. га (97%), соя – 32 тыс. га (87%), горчица – 2 тыс. га (81%), гречиха – 1,7 тыс. га (123%), кукуруза на зерно – 22 тыс. га (84%), кукуруза на силос – 29 тыс. га (77%), однолетние травы – 27 тыс. га (93%), многолетние беспокровные травы – 9,5 тыс. га (84%), овощи открытого грунта – 0,2 тыс. га (33%), картофель посажен на 3,3 тыс. га (73%).

Вся посевная площадь в Рязанской области в 2020 году составит 990 тысяч гектаров. Это на 40 тыс. га больше прошлого года. Увеличение посевной площади происходит за счет возвращения в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель.

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