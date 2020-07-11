В Рязанской области пропала 14-летняя девочка

В Рязанской области пропала 14-летняя Саша Иншакова. Об этом сообщила «Пронская газета».

По данным СМИ, в четверг, 9 июля, девочка вместе с подружкой в тайне от родителей уехали из села Октябрьское в Пронск, чтобы погулять. Около 9 часов вечера девочки расстались – одна осталась ночевать у сестры, Иншакова же собиралась поехать домой. До сих пор девочка не вернулась.

Сообщается, что мать пропавшей обратилась в полицию.