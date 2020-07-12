Пропавшая в Рязанской области 14-летняя девочка нашлась

Пропавшая в Пронском районе 14-летняя Саша Иншакова нашлась. Об этом сообщила «Пронская газета».

Напомним, девочка вместе с подругой поехала в Пронск из села Октябрьское. Затем она должна была вернуться, но до дома так и не доехала. Пропала Саша 9 июля, нашлась 11 числа.

Сообщается, что девочку-подростка обнаружили с помощью неравнодушных граждан сотрудники полиции.

– Главное – Саша Иншакова жива и здорова! – говорится в сообщении.