В Рязанской области мотоцикл попал под грузовик

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В среду, 8 апреля, в Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 21 часа на 224-м километре трассы «Михайлов – Рязань» мотоцикл попал под грузовик.

35-летний водитель ГАЗ-3302 при повороте направо столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5». Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, мотоциклист совершал обгон. Установлено, что у мотоциклиста нет прав на управление транспортным средством.

В результате мотоциклист и его 28-летний пассажир попали в больницу. Оба они были без шлемов.

Нарушители Правил дорожного движения будут привлечены к установленной законодательством ответственности.

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