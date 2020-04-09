В Рязанской области 24 человека ждут подтверждения анализов на COVID-19

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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По состоянию на 4 часа дня четверга, 9 апреля, в Рязанской области официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Ещё 24 человека числятся как условно заражённые – их анализы направлены на подтверждение в Москву. За всё время от COVID-19 в регионе пока вылечились три человека. Их уже выписали из больницы имени Семашко в Рязани. 

У оперативной группы на этот момент есть данные о 2446 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, или контактировавших с больными, а также с подозрительными на заболевание. Из них 1544 человека обследование уже прошли, они признаны здоровыми. Под контролем медиков остаются 902 человека.

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