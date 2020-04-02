В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

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Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в онлайн.

Соблюдая все меры предосторожности, в шоу примут участие:

– Дмитрий Хубезов, главный врач ОКБ, с усами и ответами на самые острые вопросы;

– Александр Паньков, самый позитивный ведущий Рязани, с советами на все случаи самоизоляции;

– Катерина Герда, солистка группы C H U D A, со своим чудаком.

– А так же те, до кого можно будет дозвониться.

– Мы искренне надеемся, что наше шоу #унасвседома станет еще одним поводом остаться дома, – сообщили представители компании.

5 апреля в воскресенье в 19:00 присоединяйтесь к трансляции в группе Paprico.ru в ВКонтакте.

Информационные партнеры проекта: АВТОРАДИО РЯЗАНЬ, 7info.ru, Новости Рязани ВКонтакте.

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