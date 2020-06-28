В Рязани убрали дерево, повредившее два дома в центре города

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Упавшее на улице Щедрина в Рязани дерево убрали. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

– Работы по опиловке дерева и вывоз мусора на ул. Щедрина завершены, – сообщили в мэрии.

Напомним, старый вяз рухнул во время сильного дождя в субботу, 27 июня. При падении он повредил фундамент дома №21 на улице Щедрина, а также крушу дома №19. Градозащитники написали, что эти дома являются историческими памятниками.