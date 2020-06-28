Огромный вяз упал на исторический дом в центре Рязани

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В субботу, 27 июня, во время сильного дождя большой старый вяз упал на историческое здание в центре Рязани.

В пресс-службе мэрии сообщили, что дерево упало на дом №19 на улице Щедрина. На место происшествия выезжал и. о. заместителя главы администрации Рязани Олег Федин. Также прибыли сотрудники МЧС, городских служб. В ближайшее время дерево распилят и уберут.

В группе ВООПИиК Рязань (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) сообщается, что дом №19 на улице Щедрина – объект культурного наследия. Старое здание входит в ансамбль «Городская усадьба П. М. Попова». Этот дом принадлежал двоюродному брату изобретателя радио Александра Попова, учёный гостил в Рязани.

Также сообщается, что при падении дерева его корни повредили фундамент и дома №21 на улице Щедрина. Этот дом градозащитники также называют объектом культурного наследия.