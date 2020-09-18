В Рязани прошло торжественное мероприятие в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

В четверг, 17 сентября, в Главном управления МЧС России по Рязанской области состоялось торжественное мероприятие в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая издревле является покровительницей пожарных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Собравшихся приветствовал ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков. Он отметил значимость праздника и важность морально-духовной поддержки огнеборца в его профессиональной деятельности.

В мероприятии приняли участие личный состав регионального ведомства, работники областной противопожарно-спасательной службы.

Молебен в честь иконы Неопалимая Купина провел настоятель Николо – Царского храма протоиерей Игорь. В своей проповеди он подчеркнул, что в деле борьбы с огнем очень важно иметь крепкую веру и сильный дух.

Также состоялась церемония награждения личного состава Главного управления и вручение документов о присвоении очередных званий.

Икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» известна на Руси с 17 века как защитница от пожаров. Во все времена пожар был настоящим бедствием для народа, поэтому икона являлась одной из наиболее почитаемых святынь. Сегодня Икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» еще и символ пожарной охраны, защитница всех тех, чья служба посвящена борьбе с огненной стихией.