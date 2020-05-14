В Рязани начинаются отключения горячей воды

В Рязани в рамках подготовки к новому отопительному сезону сформировали графики ремонта с отключением горячей воды. Об этом сообщается на сайте РМПТС.
Правда, пока из-за коронавируса ремонт на многих объектах перенесён на неопределённый срок. Тем не менее, отключения уже начались. Познакомиться со сроками можно с помощью прикреплённых к новости фотографий.
В РМПТС отметили, что до конца лета надо подготовить к зиме 129 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 63 котельные, свыше 200 объектов социальной сферы и более 2700 домов. Кроме того, будут ремонтироваться и теплотрассы.
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