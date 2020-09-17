В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадали три человека

В результате ДТП у гипермаркета «Глобус» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 17 сентября, в 06.17 у дома №67А на Касимовском шоссе. По предварительным данным, 40-летняя жительница Рязани, управляя автомобилем «Киа Шума», совершила наезд на впереди стоящий автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 59-летнего жителя села Поляны. После этого «Фольксваген» врезался в стоявший впереди ВАЗ-2114, за рулём которого находился 36-летний житель села Варские.

Травмы в ДТП получили трое водителей. Помощь им была оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались

По факту аварии проводится проверка.