Четверг, 17 сентября, 2020
11.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадали три человека

7info

В результате ДТП у гипермаркета «Глобус» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 17 сентября, в 06.17 у дома №67А на Касимовском шоссе. По предварительным данным, 40-летняя жительница Рязани, управляя автомобилем «Киа Шума», совершила наезд на впереди стоящий автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 59-летнего жителя села Поляны. После этого «Фольксваген» врезался в стоявший впереди ВАЗ-2114, за рулём которого находился 36-летний житель села Варские. 

Травмы в ДТП получили трое водителей. Помощь им была оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались

По факту аварии проводится проверка. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из антител лошадей сделают дешевое лекарство от COVID-19

Новости Рязани
Ученые из Коста-Рики предлагают использовать лошадей, как «фабрику» для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарственные...
Узнать больше

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд

Новости Рязани
Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующий два года. Это следует из пояснительной...
Узнать больше

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадали три человека

Новости Рязани
В результате ДТП у гипермаркета «Глобус» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

Подведены итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Власть
Пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, преодолели не все партии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+