На перекрёстке у «Глобуса» произошло ДТП: на месте скорая и пожарные

Утром в четверг, 17 сентября, на перекрёстке у гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло серьёзное ДТП. Информация об этом появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидца, столкнулись три автомобиля. На месте происшествия скорая помощь, сотрудники МЧС и ДПС.

Из-за аварии серьёзно затруднено движение. По данным сервиса ЯндексПробки, стоит улица Советской Армии до перекрёстке с Касимовским шоссе, проблемы при въезде с Окского шоссе, также пробка со стороны Дядьково.

Фото: Сергей Захаркин