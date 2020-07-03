В ДТП с рейсовым автобусом на М5 в Шиловском районе погибли три человека

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Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП с рейсовым автобусом в Шиловском районе.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 3 июля, в 01.10 на 266-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». 41-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира в возрасте 41 и 34 лет скончались на месте.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее корреспондент РИА «7 новостей» сообщил, что у автобуса были номера Самарского региона. После столкновения с легковушкой он пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.