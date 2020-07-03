В Рязанской области автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой

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В ночь на пятницу, 3 июля, в Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Фотографии с места аварии появились в интернете.

Судя по снимкам, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Автобус после столкновения пробил ограждение и оказался в кювете.

Авария случилась на трассе М-5 «Урал» недалеко от населённого пункта Шелухово в Шиловском районе. По словам очевидца, автобус был с номерами Самарской области – 164 регион.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фото: Александр Свиридов и РИА «7 новостей»