В бюджет Рязани внесли изменения

В четверг, 24 сентября, депутаты Рязанской городской Думы утвердили изменения в дополнительный бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года.

Объём межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в городской бюджет составил 913,6 млн. Из этих средств более 632 миллиона направят на ремонт дорог. Более 204 миллионов – на ремонт детсадов. Почти 34.5 миллиона выделят на реконструкцию теплотрассы на улице Зубковой.

Оставшуюся часть средств распределят на ремонт библиотек, поддержку местных инициатив и поощрение дружинников.

Кроме того, Гордума выделила средства в размере более 2 миллионов на обновление системы пожаротушения в рязанском Дворце детского творчества. 35,2 миллионов направили на организацию горячего питания в школах. 23,8 миллиона получат перевозчики. За счёт этих средств им возместят расходы на перевозку льготников.