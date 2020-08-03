Стало известно о состоянии мальчика, на которого упал металлический контейнер

Пресс-служба Минздрава Рязанской области сообщила о состояниии 5-летнего мальчика, на которого в Сасове в хлебопекарном цехе упал металлический контейнер.

Напомним, пострадавшего ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Рязань на вертолёте санитарной авиации.

Сейчас ребёнок находится в реанимации, медикам удалось стабилизировать его состояние, тем не менее, никаких прогнозов они не дают.

В Минздраве рассказала, что сегодня мальчику провели экстубацию – сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, теперь он дышит самостоятельно.