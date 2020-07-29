Вертолёт санавиации доставил в Рязань из Сасова пострадавшего ребёнка

Второй рейс вертолёт санавиации Рязанской области совершил в Сасово. Оттуда он доставил в Рязань пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, ранее появилась информация, что на ребёнка в хлебопекарном цехе упал металлический контейнер. На предприятие мальчика привела его мать.

У мальчика – черепно-мозговая травма и тяжёлые ушибы. Пока прогнозов медики не дают.

– Но одно известно точно: врачи использовали самые важные первые минуты для спасения мальчика, – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Для вертолёта в Сасове организовали посадочную площадку на стадионе. Для того чтобы доставить пострадавшего в Рязанскую областную детскую клиническую больницу, потребовалось два часа. Сейчас мальчик в реанимации, за его жизнь борются врачи.