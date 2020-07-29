В Рязанской области ребёнок серьёзно пострадал в хлебопекарном цеху

В Сасовском районе 5-летний ребёнок получил черепно-мозговую травму в хлебопекарном цеху. Мальчик пришёл на работу со своей матерью. Здесь на него опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.
Мальчик госпитализирован, сообщили РИА «7 новостей» в прокуратуре Рязанской области.
По факту произошедшего Межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка и действиям работодателя матери пострадавшего мальчика.
Ситуацию контролирует прокуратура Рязанской области.
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