В Рязанской области ребёнок серьёзно пострадал в хлебопекарном цеху

В Сасовском районе 5-летний ребёнок получил черепно-мозговую травму в хлебопекарном цеху. Мальчик пришёл на работу со своей матерью. Здесь на него опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.

Мальчик госпитализирован, сообщили РИА «7 новостей» в прокуратуре Рязанской области.

По факту произошедшего Межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка и действиям работодателя матери пострадавшего мальчика.

Ситуацию контролирует прокуратура Рязанской области.