Рязанским предпринимателям предлагают оценить меры поддержки, действующие в регионе

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Агентство стратегических инициатив при поддержке правительства России проводит опрос бизнесменов.

Предпринимателям предлагается оценить меры поддержки во время пандемии, выделить из них самые эффективные, доступные и востребованные. Результаты опроса покажут, какая помощь оказалась полезной, а также с какими сложностями столкнулся бизнес при ее получении. Участники опроса смогут направить свои предложения по изменению текущих мер поддержки или принятию новых

Подробная информация размещена на сайте.

Опрос можно пройти по ссылке.

