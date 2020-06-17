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Рязанские школьники вновь поучаствуют в проекте «Билет в будущее»

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В 2020 году Рязанская область в третий раз примет участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».

В июле заработает обновленный сайт «Билета в будущее», на котором школьники смогут пройти тестирование и проверить свои знания о различных профессиях. Также они смогут получить информацию о востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы.

«Основная задача проекта – помочь как можно большему количеству школьников познакомиться с интересующими профессиями и уже сейчас начать развивать практические навыки в соответствии со своими интересами и склонностями, – подчеркивает министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина. С целью реализации проекта в 2020 году министерство образования и молодежной политики Рязанской области заключило с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».

Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, часть из них пройдет в онлайн-формате. Второй этап – погружение в профессию – пройдет на базе следующих площадок:

1.Сварочные технологии — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

2.Лабораторный химический анализ — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

3.Поварское дело — ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»;

4.Малярные и декоративные работы — ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова».

В 2020 году региональным оператором проекта на территории Рязанской области выбран ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования».

Выбранные регионом компетенции входят в ТОП-50 и ТОП-регион профессий и наиболее востребованы на рынке труда. В профессиональных образовательных организациях, на базе которых планируется реализация проекта, созданы и работают специализированные центры компетенций и площадки для проведения демонстрационного экзамена. Материально-техническая база мастерских соответствует требованиям инфраструктурных листов Союза Ворлдскиллс Россия.

За два года в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона российских школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.

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