Рязанец Сергей Борискин стал вторым в мировом рейтинге джиу-джитсу

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов мира. В дисциплине «Не-Ваза» в супертяжелой весовой категории свыше 94 кг второе место в мировом рейтинге с суммой 790 очков занимает рязанец Сергей Борискин.
Мастер спорта России международного класса Сергей Борискин тренируется в СДЮСШОР «Юпитер» у заслуженных тренеров России Олега Бушменкова и Олега Ермакова. Он является победителем и призером Чемпионатов мира и Европы. Лидер рейтинга среди супертяжей – марокканец Сейфеддин Хуминэ (990 очков), на третьем месте — россиянин Александр Сак (700 очков).
В весе до 62 кг в текущем мировом рейтинге в дисциплине «Файтинг» десятку сильнейших с суммой 280 очков замыкает еще один рязанский «юпитерец» — чемпион мира, серебряный призер Чемпионата Европы, Мастер спорта России Евгений Мальцев. Спортсмен занимается под руководством Заслуженных тренеров России Александра Кудинова и Юрия Гаврюшина, Константина Гришакина.
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