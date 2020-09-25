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Новости РязаниПроисшествия

Рязанца признали виновным в убийстве бывшей супруги

7info

В Рязани суд признал 34-летнего мужчину виновным в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия и суда было установлено, что днём 4 августа 2019 года он пришёл в квартиру к бывшей жене. Там у супругов возник спор по поводу воспитания общих детей. Мужчина достал принесённый с собой нож и нанёс женщине несколько ударов в шею. От полученных ран она скончалась на месте.

Суд признал рязанца виновным в убийстве и приговорил к 9 годам 10 месяцам колонии строго режима.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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