О самом главном. Обзор новостей за 25 мая

Представляем вам обзор новостей за 25 мая.
По состоянию на 13 часов понедельника, 25 мая, в Рязани выявлено 1630 случаев коронавируса. В целом по области зарегистрировано 3125 человек с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
В понедельник, 25 мая, из больниц Рязани выписали ещё 18 человек, вылечившихся от коронавируса. По подсчётам оперативной группы, с начала пандемии в Рязанской области выздоровели уже 699 человек.
В Рязани до 31 июля продлили акцию «Экономьте на поездках с картой Visa». При оплате картой Visa любого банка стоимость проезда в общественном транспорте составит 19 рублей вместо 23.
Учебный год в рязанских школах завершится 29 мая.
День выпускника в Рязани планируют совместить с Днём города.
В детсадах Рязани откроют дежурные группы.
В Рязанской области стартовало электронное предварительное голосование.
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