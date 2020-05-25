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О самом главном. Обзор новостей за 25 мая

7info7
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Представляем вам обзор новостей за 25 мая.

По состоянию на 13 часов понедельника, 25 мая, в Рязани выявлено 1630 случаев коронавируса. В целом по области зарегистрировано 3125 человек с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

В понедельник, 25 мая, из больниц Рязани выписали ещё 18 человек, вылечившихся от коронавируса. По подсчётам оперативной группы, с начала пандемии в Рязанской области выздоровели уже 699 человек.

В Рязани до 31 июля продлили акцию «Экономьте на поездках с картой Visa». При оплате картой Visa любого банка стоимость проезда в общественном транспорте составит 19 рублей вместо 23.

Учебный год в рязанских школах завершится 29 мая.

День выпускника в Рязани планируют совместить с Днём города.

В детсадах Рязани откроют дежурные группы.

В Рязанской области стартовало электронное предварительное голосование.

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