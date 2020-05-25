День выпускника в Рязани планируют совместить с Днём города

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в июне в рязанских школах не состоятся выпускные вечера. Однако без праздника одиннадцатиклассники не останутся. Единый день выпускника могут провести в августе.
Как заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании с руководителями образовательных организаций города, выпускные балы планируется провести в День города.
Глава региона подчеркнул, что решение будем принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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