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В детсадах Рязани откроют дежурные группы

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В детских садах Рязанской области планируют открыть дежурные группы. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на совещании с руководителями образовательных учреждений в понедельник, 25 мая. Совещание состоялось в режиме онлайн.

Глава региона отметил, что дошкольные учреждения будут возвращаться к полноценной работе постепенно. Дежурные группы откроются 1 июня.

Министерству образования поручено изучить потребности в открытии таких дежурных групп.

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