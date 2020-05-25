В детсадах Рязани откроют дежурные группы

В детских садах Рязанской области планируют открыть дежурные группы. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на совещании с руководителями образовательных учреждений в понедельник, 25 мая. Совещание состоялось в режиме онлайн.
Глава региона отметил, что дошкольные учреждения будут возвращаться к полноценной работе постепенно. Дежурные группы откроются 1 июня.
Министерству образования поручено изучить потребности в открытии таких дежурных групп.
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