Мэрия сообщила новые данные о заражениях по районам Рязани

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о числе заражённых COVID-19 по районам города.
По состоянию на 13 часов понедельника, 25 мая, в Рязани выявлено 1630 случаев коронавируса. В целом по области зарегистрировано 3125 человек с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Лидером по числу заболевших, по данным мэрии, продолжает оставаться Московский район Рязани. Здесь коронавирус выявлен у 570 жителей. В Октябрьском районе болеют 419 человек, в Железнодорожном – 373. Меньше всего заражённых в Советском районе города – 268 человек.
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