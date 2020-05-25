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Мэрия сообщила новые данные о заражениях по районам Рязани

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о числе заражённых COVID-19 по районам города.

По состоянию на 13 часов понедельника, 25 мая, в Рязани выявлено 1630 случаев коронавируса. В целом по области зарегистрировано 3125 человек с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Лидером по числу заболевших, по данным мэрии, продолжает оставаться Московский район Рязани. Здесь коронавирус выявлен у 570 жителей. В Октябрьском районе болеют 419 человек,  в Железнодорожном – 373. Меньше всего заражённых в Советском районе города – 268 человек.

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