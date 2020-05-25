Учебный год в рязанских школах завершится 29 мая

Учебный год для учеников 9-11 классов в школах Рязани и области завершится 29 мая. Об этом сообщается в группе регионального министерства образования и молодёжной политики в социальной сети ВКонтакте.
В этот же день в Рязанской области в дистанционной форме пройдёт Последний звонок.
Решение о завершении учебного года 29 мая принято из-за того, что в школах отменены из-за коронавируса выпускные экзамены, а сроки ЕГЭ изменены.
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