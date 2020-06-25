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Новости Рязани сегодня: 25 июня

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Представляем вам обзор главных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 25 июня.

В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». На аэродром Дягилево прибыли экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях.

Въезжающие в Рязанскую область не будут обязаны сообщать об этом.

Рязанской области в течение одного дня не будут продавать алкогольные напитки.

В социальных сетях жители Рязани вновь пожаловались на сильный неприятный запах в городе. На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ситуацию прокомментировало региональное министерство природопользования. В сообщении отмечается, что ни 24 июня, ни сегодня стационарный пост, находящийся рядом с 11-й больницей в Дашково-Песочне, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировал.

В рамках отчёта перед депутатами глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о мерах по нормализации качества воды.

Рязанская городская Дума утвердила дату празднования Дня города. Праздник состоится 1 августа.

В Рязани испортили агитационные баннеры на Московском шоссе, призывающие голосовать за поправки в Конституции. Неизвестные написали на них большими буквами слово «НЕТ».

Число положительных тестов на коронавирус в Рязанской области превысило 5 тысяч

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