В Рязани испортили агитационные баннеры за поправки в Конституцию

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В Рязани испортили агитационные баннеры на Московском шоссе, призывающие голосовать за поправки в Конституции. Неизвестные написали на них большими буквами слово «НЕТ».

В пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщили, что в четверг, 25 июня, сотрудники полиции Железнодорожного района Рязани «инициативно начали проверку по факту порчи информационных баннеров». По её итогам будет принято процессуальное решение.

Фото: КП Рязань.