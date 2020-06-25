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Въезжающие в Рязанскую область не будут обязаны сообщать об этом

7info
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Внесены изменения в постановление губернатора Рязанской области о правилах поведения во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Из постановления исключены абзацы со 2 по 8 подпункта 3 пункта 1. Они обязывали сообщать о прибытии в Россию, а также о приезде в Рязанскую область из других регионов. Кроме того, постановление предписывало соблюдать 14-дневный карантин. Теперь же эти пункты официально исключены.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июня 2020 года.

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