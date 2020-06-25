Чиновники прокомментировали жалобы рязанцев на неприятный запах в городе

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В социальных сетях жители Рязани вновь пожаловались на сильный неприятный запах в городе. По словам пользователей, он ощущался вечером в среду, 24 июня.

На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ситуацию прокомментировало региональное министерство природопользования. В сообщении отмечается, что ни 24 июня, ни сегодня стационарный пост, находящийся рядом с 11-й больницей в Дашково-Песочне, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировал.

Чиновники сообщили, что пробы воздуха берутся круглосуточно в автоматическом режиме. Контроль ведётся по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, метан, формальдегид, взвешенные частицы (пыль), сумма углеводородов (за вычетом метана).