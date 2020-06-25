В Рязанской области в День молодёжи не будут продавать алкоголь

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В субботу, 27 июня, в России отмечается День молодёжи. В Рязанской области в этот день не будут продавать алкогольные напитки.

Запрет связан с законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

На работу кафе этот закон не распространяется. С программой празднования Дня молодёжи в Рязани можно ознакомиться здесь.