В День молодёжи в Рязани состоятся большая зарядка и завтрак с министром

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В субботу, 27 июня, будет отмечаться День молодёжи. Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области опубликовало программу праздничных мероприятий.

Все мероприятия будут проходить в режиме онлайн в группе Образование и молодёжь Рязанской области.

В 9.00 состоится традиционная большая зарядка с Дарьей Зобовой и Александром Паньковым.

В 10.30 состоится неформальный завтрак с министром образования и молодёжной политики Ольгой Щетинкиной.

В 12.00 можно будет принять участие в полезных мастер-классах.

В 15.00 начнёт работу открытый лекторий о карьере, экологии, взаимоотношениях.

В 19.00 выступит кавер-группа, имя которой пока держится в тайне.