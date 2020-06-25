В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020»

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В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». 25 июня на аэродром Дягилево прибыли экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях.

Среди участников – истребители Су-35, Су-30см, МиГ-29, бомбардировщики Су-24м, Су-34, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-28н, Ка-52, транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Соревнования будут проходить на территории аэродрома Дягилево и в поселке Дубровичи.

Зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой на соревнования не допустят.