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Главные видео недели в Рязанской области

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РИА «7 новостей» представляем видеообзор событий недели в Рязанской области.

В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020».

Рязанские десантники вернулись с парада в Москве.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал у себя на странице в соцсети ВКонтакте видео о встрече десантников.

В квартире пожилой рязанки живут около 50 кошек.

В Клепиковском районе автомобиль сбил лося.

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