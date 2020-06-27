Главные видео недели в Рязанской области

РИА «7 новостей» представляем видеообзор событий недели в Рязанской области.
В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020».
Рязанские десантники вернулись с парада в Москве.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал у себя на странице в соцсети ВКонтакте видео о встрече десантников.
В квартире пожилой рязанки живут около 50 кошек.
В Клепиковском районе автомобиль сбил лося.
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