Рязанские десантники вернулись с парада в Москве

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В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая парад провести не удалось из-за пандемии коронавируса.

Участие в параде на Красной площади принимали и рязанские десантники.

По традиции после парада состоялась торжественная встреча десантников в Рязани. Торжественным маршем они прошли по площади Победы и исполнили песни «Богатырская сила» и «За Серёгу из Рязани».