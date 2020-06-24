Рязанские десантники вернулись с парада в Москве

В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая парад провести не удалось из-за пандемии коронавируса.
Участие в параде на Красной площади принимали и рязанские десантники.
По традиции после парада состоялась торжественная встреча десантников в Рязани. Торжественным маршем они прошли по площади Победы и исполнили песни «Богатырская сила» и «За Серёгу из Рязани».
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