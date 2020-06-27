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Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор от РИА «7 новостей»

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РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших на этой неделе в разных уголках Рязанской области.

В результате ДТП в Сараевском районе пострадали пять человек. Авария случилась во вторник, 23 июня, в 09.30 на  4-м километре автодороги обхода р.п. Сараи. По данным Госавтоинспекции, 67-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2114, не пропустил ВАЗ-2114 под управлением 32-летнего мужчины. В результате столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров автомобилей. Все они доставлены в больницу.

В результате ДТП в Скопинском районе погибла 21-летняя девушка. Авария случилась в понедельник, 22 июня, в 22.50 на 269-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 26-летний мужчина, ехавший за рулём автомобиля «Лада Приора», не выбрал оптимальный скоростной режим и врезался в грузовую «Газель». От полученных во время аварии травм 21-летняя пассажирка «Приоры» скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и годовалый ребёнок госпитализированы.

В Рыбновском районе проводится доследственная проверка по факту гибели в пруду у деревни Малое Жоково 13-летней девочки. Девочка, живущая в деревне, вместе с родственниками и знакомыми отдыхала на необорудованном пляже. Во время купания она стала тонуть. Девочки пытались оказать помощь, но спасти её не удалось. Труп из воды подняли водолазы. В рамках доследственной проверки следователи допросили очевидцев, осмотрели место происшествия.

К 47-летней жительнице посёлка Александро-Невский приехал 29-летний знакомый из Московской области. У мужчины и женщины были близкие отношения. Чтобы провести время со своим гостем, рязанка сняла квартиру. В ней они пробыли вечер и ночь. Утром женщина проснулась и не обнаружила своего приятеля. Не обнаружила она и крупную сумму денег, которая находилась в её сумке. На звонки рязанки мужчина не отвечал. Тогда женщина обратилась в полицию и сообщила о хищении ста тысяч рублей. Мужчину правоохранители задержали в тот же день. Как оказалось, несмотря на молодой возраст, он был неоднократно судим за кражи.

В Рязанском районе произошло ДТП с пострадавшими.  Авария случилась на 16-м километре автодороги Рязань – Ряжск. Из грузовика «Рено» с полуприцепом, которым управлял 54-летний водитель из Рязани, на дорогу выпали трубы. В это время во встречном направлении ехал автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 40-летней рязанки. Иномарка наехала на трубы, после чего её развернуло почти на 180 градусов. В результате ДТП пострадали 64-летний и 3-летний пассажиры «Фольксвагена». С места аварии их доставили в больницу.

24 июня по всей стране прошли акции, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К всероссийским акциям присоединились и жители Скопинского района. Там прошли акции « Голубь мира» и « Звон Победы». А самые маленькие в этот день мелками нарисовали на асфальте рисунки на военную тему.

В Клепиковском районе автомобиль сбил лося.  Запись появилась в интернете вечером в среду, 24 июня. Подробности произошедшего уточняются.

В деревне Рожок Екимовского сельского поселения Рязанского района установили карантин по бешенству животных. Очаг заболевания находится в полутора километрах от дома №7 на улице Дачной. Угрожаемой зоной объявлена вся территория деревни. Карантин установлен до 22 августа 2020 года. В это время в населённом пункте запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать ими, вывозить за пределы угрожаемой зоны. Также запрещено натаскивать собак. В деревне проведут противоэпизоотические

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