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В ДТП в Скопинском районе погибла молодая девушка

7info
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В результате ДТП в Скопинском районе погибла 21-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 22 июня, в 22.50 на 269-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 26-летний мужчина, ехавший за рулём автомобиля «Лада Приора», не выбрал оптимальный скоростной режим и врезался в грузовую «Газель». 

От полученных во время аварии травм 21-летняя пассажирка «Приоры» скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и годовалый ребёнок госпитализированы. 

По факту аварии проводится проверка. 

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