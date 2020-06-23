В ДТП в Скопинском районе погибла молодая девушка

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В результате ДТП в Скопинском районе погибла 21-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 22 июня, в 22.50 на 269-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 26-летний мужчина, ехавший за рулём автомобиля «Лада Приора», не выбрал оптимальный скоростной режим и врезался в грузовую «Газель».

От полученных во время аварии травм 21-летняя пассажирка «Приоры» скончался в больнице. 18-летняя пассажирка и годовалый ребёнок госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.