В пруду под Рязанью утонула 13-летняя девочка

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В Рыбновском районе проводится доследственная проверка по факту гибели в пруду у деревни Малое Жоково 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

ЧП случилось вечером в понедельник, 22 июня. Девочка, живущая в деревне, вместе с родственниками и знакомыми отдыхала на необорудованном пляже. Во время купания она стала тонуть. Девочки пытались оказать помощь, но спасти её не удалось. Труп из воды подняли водолазы.

В рамках доследственной проверки следователи допросили очевидцев, осмотрели место происшествия. Провели другие следственные действия. По результатам будет принято процессуальное решение.