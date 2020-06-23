В ДТП на обходе посёлка Сараи пострадали пять человек

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В результате ДТП в Сараевском районе пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 23 июня, в 09.30 на 4-м километре автодороги обхода р.п. Сараи. По данным Госавтоинспекции, 67-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2114, не пропустил ВАЗ-2114 под управлением 32-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров автомобилей. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото сайта издательства «Пресса».