Под Рязанью ввели карантин по бешенству

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В деревне Рожок Екимовского сельского поселения Рязанского района установили карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Очаг заболевания находится в полутора километрах от дома №7 на улице Дачной. Угрожаемой зоной объявлена вся территория деревни.

Карантин установлен до 22 августа 2020 года. В это время в населённом пункте запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать ими, вывозить за пределы угрожаемой зоны. Также запрещено натаскивать собак. В деревне проведут противоэпизоотические и профилактические мероприятия.