Выпавшие на дорогу трубы стали причиной серьёзного ДТП под Рязанью

В четверг, 25 июня, в рязанском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в 19 часов на 16-м километре автодороги Рязань – Ряжск. Из грузовика «Рено» с полуприцепом, которым управлял 54-летний водитель из Рязани, на дорогу выпали трубы. В это время во встречном направлении ехал автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 40-летней рязанки. Иномарка наехала на трубы, после чего её развернуло почти на 180 градусов.

В результате ДТП пострадали 64-летний и 3-летний пассажиры «Фольксвагена». С места аварии их доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.