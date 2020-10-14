Прокуратура Рязанской области проверит стадион в Дягилево

В среду, 14 октября, прокуратура Рязанской области сообщила, что проверит стадион в Дягилево.

Такое решение ведомство приняло из-за размещенной в СМИ информации. В сообщении говорилось, что участок находится в ненадлежащем состоянии.

— По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации стадиона, и при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.